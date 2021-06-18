В Украине существует потенциальная угроза новой вспышки Covid-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко журналистам во время брифинга.

— Грозит ли нам новая вспышка? Потенциально такая угроза существует, поэтому расслабляться не время, — отметил он.

Ляшко добавил, что в стране уже зафиксировали около 12 тыс. мутаций коронавірусної болезни, а некоторые из них являются особо опасными, ведь изменили свойства вируса.

Рост числа заражений новыми штаммами Covid-19 уже наблюдается в Великобритании и Российской Федерации. Это вызывает беспокойство.

— Однако сейчас мы видим значительное снижение заболеваемости в мире. Раньше 800-900 тыс. случаев фиксировали, а сейчас 300-350 тыс. случаев, — говорит он.

По словам министра, ослабление карантинных ограничений в Украине связано переходом страны к зеленой зоне и направлено на предотвращение “пандемической усталости”.

Летом Минздрав продолжает готовиться к потенциальной новой вспышке инфекции. В частности обеспечивает больницы централизованной подачей кислорода.

Украинские ученые обеспокоены такой ситуацией с распространением новых штаммов Covid-19 в России и Великобритании, поэтому советуют ограничить миграцию со странами, где распространяется этот штамм.