Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками подготовила проект постановления, согласно которому предлагается отменить онлайн-бронирование лекарств в аптечных сетях.

Бронирование через скидки

— Сейчас 30% покупок в аптеках осуществляются через маркетплейсы, аптеки поощряют онлайн бронирование именно скидками, средний размер которых — 15%, — говорится в заявлении Всеукраинского совета по защите прав и безопасности пациентов.

Отмечается, что речь идет о проекте постановления “О внесении изменений в Лицензионные условия производства хозяйственной деятельности по производству лекарственных средств, оптовой и розничной торговле лекарственными средствами, импорта лекарственных средств (кроме активных фармацевтических ингредиентов)”.

Откат в прошлое

В заявлении Совета отмечается, что фактически действие документа исключит возможность использования субъектами хозяйствования, имеющими лицензии на розничную торговлю лекарственными средствами, услуг прайс-агрегаторов.

В Совете напомнили, что маркетплейсы не продают лекарства, а только бронируют – потребитель приходит в выбранную аптеку, там оплачивает и получает товар.

По мнению экспертов пациентской организации, потеря площадок, на которых можно сравнить цены и проверить наличие нужных лекарственных средств — это откат в прошлое, а не положительные изменения, как указано в пояснительной записке к Постановлению.

Переплата минимум 15%

То есть, в случае такого запрета пациенты будут переплачивать как минимум 15%. Кроме того, по мнению специалистов, блокировка аптечных маркетплейсов и прайсагрегаторов приведет к отсутствию конкуренции, монополизации рынка крупными сетями и, как следствие, росту цены для потребителя.