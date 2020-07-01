Коронавирусом в Украине на 1 июля 2020 года заразились 44 998 человек. За последние сутки наблюдается незначительная положительная динамика – 664 новых больных.

За день выздоровели еще 433 украинца, в целом — 19 548 пациентов.

В то же время умерли за сутки 14 человек. Общее количество жертв Covid-19 в Украине составило 1 159.

Среди новых заболевших — 32 ребенка и 44 медработника, госпитализированы 177 человек.

В разрезе регионов за сутки больше всего положительных тестов во Львовской области — 143, в Закарпатской и Ровенской — по 72.

Ситуация с заражением коронавирусом в областях:

Винницкая область — 1 876 случаев;

Волынская область — 2 427 случаев;

Днепропетровская область — 1 090 случаев;

Донецкая область — 484 случая;

Житомирская область — 1 408 случаев;

Закарпатская область — 2 961 случай;

Запорожская область — 572 случая;

Ивано-Франковская область — 2 438 случаев;

Кировоградская область — 647 случаев;

г. Киев — 5 138 случаев;

Киевская область — 2 610 случаев;

Львовская область — 5 578 случаев;

Луганская область — 80 случаев;

Николаевская область — 447 случаев;

Одесская область — 1 712 случаев;

Полтавская область — 319 случаев;

Ровенская область — 3 784 случая;

Сумская область — 297 случаев;

Тернопольская область — 1 930 случаев;

Харьковская область — 2 169 случаев;

Херсонская область — 193 случая;

Хмельницкая область — 805 случаев;

Черновицкая область — 4 850 случаев;

Черкасская область — 645 случаев;

Черниговская область — 538 случаев.

С начала эпидемии поступило 89 933 сообщения о подозрении на коронавирус. В целом проведено 666 147 тестов методом ПЦР.

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Как соблюдают самоизоляцию в регионах:

Львов – 25,24%;

Ивано-Франковск – 24,11%;

Киев — 19,62%;

Ужгород — 18,92%;

Ровно – 17,66%.

За прошедшие сутки 30 июня коронавирус в Украине подтвердился еще у 706 человек. Общее количество зараженных в стране составило 44 334 случая.

За время эпидемии выздоровели 19 115 украинцев и умерли от осложнений 1 159 человек.