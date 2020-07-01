Коронавирусом в Украине на 1 июля 2020 года заразились 44 998 человек. За последние сутки наблюдается незначительная положительная динамика – 664 новых больных.
За день выздоровели еще 433 украинца, в целом — 19 548 пациентов.
В то же время умерли за сутки 14 человек. Общее количество жертв Covid-19 в Украине составило 1 159.
Среди новых заболевших — 32 ребенка и 44 медработника, госпитализированы 177 человек.
В разрезе регионов за сутки больше всего положительных тестов во Львовской области — 143, в Закарпатской и Ровенской — по 72.
Ситуация с заражением коронавирусом в областях:
- Винницкая область — 1 876 случаев;
- Волынская область — 2 427 случаев;
- Днепропетровская область — 1 090 случаев;
- Донецкая область — 484 случая;
- Житомирская область — 1 408 случаев;
- Закарпатская область — 2 961 случай;
- Запорожская область — 572 случая;
- Ивано-Франковская область — 2 438 случаев;
- Кировоградская область — 647 случаев;
- г. Киев — 5 138 случаев;
- Киевская область — 2 610 случаев;
- Львовская область — 5 578 случаев;
- Луганская область — 80 случаев;
- Николаевская область — 447 случаев;
- Одесская область — 1 712 случаев;
- Полтавская область — 319 случаев;
- Ровенская область — 3 784 случая;
- Сумская область — 297 случаев;
- Тернопольская область — 1 930 случаев;
- Харьковская область — 2 169 случаев;
- Херсонская область — 193 случая;
- Хмельницкая область — 805 случаев;
- Черновицкая область — 4 850 случаев;
- Черкасская область — 645 случаев;
- Черниговская область — 538 случаев.
С начала эпидемии поступило 89 933 сообщения о подозрении на коронавирус. В целом проведено 666 147 тестов методом ПЦР.
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Как соблюдают самоизоляцию в регионах:
- Львов – 25,24%;
- Ивано-Франковск – 24,11%;
- Киев — 19,62%;
- Ужгород — 18,92%;
- Ровно – 17,66%.
За прошедшие сутки 30 июня коронавирус в Украине подтвердился еще у 706 человек. Общее количество зараженных в стране составило 44 334 случая.
За время эпидемии выздоровели 19 115 украинцев и умерли от осложнений 1 159 человек.