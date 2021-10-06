В ближайшие дни несколько областей Украины могут попасть в красную зону.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Но он не уточнил, о каких областях идет речь.

По его словам, это означает, что кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы, театры и другие общественные места смогут работать, только если 100% работников заведения и 100% посетителей полностью вакцинированы.

— Бизнес должен сам проверять наличие соответствующих сертификатов о вакцинации. И мы просим предпринимателей отнестись к этому ответственно, — отметил он.

У сотрудников полиции и других полномочных органов есть необходимый программный софт, благодаря которому они будут проверять у посетителей наличие Covid-сертификатов.

Шмыгаль добавил, что детские сады и 1-4 классы школы продолжат работать в обычном, очном формате.

На начало этой недели почти 81% работников школ прививались по крайней мере одной дозой. Это позволяет большинству таких учебных заведений работать в обычном режиме в желтой зоне.

— Мы благодарны украинским педагогам за такое ответственное отношение к безопасности образовательного пространства и безопасности всей страны, — подчеркнул он.

Согласно прогнозу Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE), три региона Украины соответствуют показателям красной зоны карантина, это – Харьковская, Запорожская и Херсонская области.

За прошедшую неделю показатель заболеваемости коронавирусом увеличился на 35%, уровень госпитализаций – на 34%. В то же время уровень госпитализаций опережает выписки на 50%. Подробнее о карантине в Украине — читайте на Фактах ICTV.