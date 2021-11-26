В Украине нет дефицита вакцин от коронавируса. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции 26 ноября.

— В вопросе вакцинации есть несколько сторон, вакцин хватает, вакцин достаточно. Дефицита вакцин нет, — отметил он.

По словам Зеленского, в начале вакцинальной кампании в стране около 80% населения было против вакцинации, но сейчас ситуация улучшилась. Он утверждает, что государство добавляет дополнительные программы по вакцинации, но также важна и ответственность человека.

Кроме того, президент заявил, что высокий уровень смертности от коронавируса в Украине связан с тем, что граждане обращаются за помощью в последний момент. В основном это старики.

— Они, к сожалению, иногда обращаются в последний момент. За день до смерти, когда они уже лежат дома или когда прошли период, что им можно было помочь, или вообще не обращаются, — добавил он.

По состоянию на 26 ноября в Украине заболели коронавирусом 15 936 человек в сутки. Выздороветь удалось 24 569 людям, а умерли — 608 пациентов.

В то же время вакцинироваться от коронавируса за последние 24 часа смогли 273 875 человек. Одну дозу получили 81 516 человек, полностью иммунизированы – 192 359 человек.

От начала вакцинальной кампании привито 13 164 651 человек, из них получили одну дозу – 13 164 649 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 610 359 человек.