В Украине 15 сентября был обнаружен первый случай оспы обезьян.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

По их данным, пациент госпитализирован в медучреждение. Больной имеет легкое течение болезни. Из симптомов заболевания у него наблюдается повышенная температура и сыпь на теле.

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— Диагностировать заболевание удалось благодаря ПЦР-исследованию, проведенному областным Центром контроля и профилактики болезней Минздрава Украины. Сейчас идет эпидемиологическое расследование указанного случая, — отметили в Минздраве.

По словам пациента, он не имел контактов с больными оспой обезьян и не выезжал за границу. Однако, как утверждают специалисты министерства, появление симптомов заболевания и предварительных результатов сбора эпидемиологического анамнеза указывают на то, что пациент был инфицирован в одном из крупных городов страны.

В то же время в Минздраве не уточнили, в какой области зафиксировали случай оспы обезьян, с целью сохранения комфорта пациента.

Напомним, что оспа обезьян – это оспообразное заболевание, которое вызывают вирусы семейства поксвирусов. Похожая на натуральную, оспа обезьян имеет меньшую летальность и легкие симптомы.

До 2022 года заболевание фиксировались в странах Центральной и Западной Африки. Сегодня же более половины всех зарегистрированных случаев приходится на Южную и Северную Америку.

Подробнее о симптомах и лечении оспы обезьян – читайте на Фактах ICTV.