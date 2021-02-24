Украина примет участие в клинических испытаниях новой вакцины против коронавируса в форме назального спрея, которая будет производится в Индии.

Об этом во время брифинга 24 февраля сообщил глава Минздрава Украины Максим Степанов.

— Пришли к договоренности об участии Украины в клинических испытаниях новой разработки, новой вакцины в форме назального спрея или капель. Это новый продукт, — отметил Максим Степанов.

По его словам, компания-разработчик сейчас начинает первую стадию клинических испытаний, она будет достаточно быстро двигаться. Завершить все клинические испытания производитель планирует до сентября-октября 2021 года, чтобы выйти на рынок с готовым продуктом.

— Что касается второй и третьей стадии, мы можем часть исследований провести в Украине. Если мы будем проводить испытания в Украине, то это дает нам приоритетный доступ к вакцине в случае, если она докажет свою эффективность, — добавил министр.

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Вакцинация против коронавируса

Украина уже 24 февраля должна начать долгожданную вакцинацию против коронавируса.

Сначала прививки сделают медикам.

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