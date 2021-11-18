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В Украине упростили закупку кислородных станций для Covid-больниц

18 ноября 2021, 13:54
Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я

В Украине разрешили во время карантина проводить закупку работ и услуг, связанных с проектированием и установкой кислородных станций, по упрощенной процедуре.

За соответствующий законопроект О внесении изменения в раздел X Заключительные и переходные положения Закона Украины О публичных закупках относительно предотвращения возникновения и распространения коронавирусной болезни (Covid-19) №6293 в целом проголосовали 339 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Заместитель главы парламентского Комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа отметила, что принятие закона необходимо, чтобы оперативно использовать 800 млн грн, которые недавно Верховная Рада выделила на закупку кислородных станций для больниц.

— Чтобы успеть закупить и установить эти станции в 2021 году, закупки должны состояться по упрощенной процедуре. Она длится не более 10 дней и не предусматривает обжалования. И в критической ситуации, которая сегодня сложилась с количеством Covid-больных и с заполненностью больниц, мы не можем медлить ни секунды, — отметила она.

4 ноября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений в Закон О Государственном бюджете Украины на 2021 год. Он предусматривает выделение дополнительных 800 млн грн на проектирование и установку кислородных станций.

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Источник
Верховная Рада
Теги
Верховная Рада , Законопроект , Коронавирус Covid-19
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