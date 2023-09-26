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В Украине создадут Центр материнства и детства — Кабмин

26 сентября 2023, 18:47
Марина Мелехова редактор
дослідження
Источник: Pixabay

Кабинет министров одобрил создание нового государственного учреждения Всеукраинский центр материнства и детства Национальной академии медицинских наук Украины. Соответствующее решение принято на заседании правительства во вторник, 26 сентября.

Этот центр будет создан путем объединения двух существующих государственных учреждений — Института педиатрии, акушерства и гинекологии имени академика А. Лукьяновой, и Института ядерной медицины и лучевой диагностики.

Работа такого центра может способствовать координации и развитию современных методов помощи матерям и детям в Украине, а также исследованиям в области ядерной медицины и лучевой диагностики.

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Источник
Интерфакс-Украина
Теги
Кабінет міністрів Медицина Наука Украина уряд
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