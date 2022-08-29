Уже восемь приборов виртуального присутствия системы Teledoc Health, поступивших в качестве гуманитарной помощи, работают в пяти украинских городах. Синергическую сеть ведущих учреждений здравоохранения планируется расширить.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что 95 врачей прошли курс обучения и могут получать онлайн-консультации от ведущих иностранных специалистов и консультировать друг друга.

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— Основной принцип работы системы – создание эффекта виртуального присутствия врача у пациента. Робот настолько технологичен, что может получать данные из разных диагностических аппаратов и передавать врачу-консультанту, — говорится в сообщении.

Кроме того, на платформе созданы, условно говоря, специальные комнаты для врачей, разделенные по характеру боевой травмы. Проводить их могут только зарегистрированные на платформе врачи, исключающие утечку данных.

Коммуникации работают по аналогии с другими мессенджерами. Главным отличием является высокое качество связи при минимальных требованиях к скорости интернета, а также надежная защита информации через шифрование аудио- и видео потоков данных.

Teledoc Health обеспечивает высокий уровень визуализации – врач может присутствовать виртуально на операции. Со своего рабочего места он видит происходящее в палате до мельчайших деталей, может удаленно управлять камерой на 360 градусов, приближать или удалять изображение, концентрироваться на операционном столе, видеть все показатели на экранах в палате.

Как отметила заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Мария Карчевич, мы только в начале пути внедрения телемедицины в нашей стране. Но уже сейчас с помощью телемедицинских решений, преодолевая расстояние и время, наши медики вместе с иностранными коллегами лечат украинцев.