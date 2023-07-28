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В Украине удалось полностью восстановить более 300 поврежденных войной медучреждений

28 июля 2023, 09:47
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медики
Источник: Depositphotos

По состоянию на конец июля 2023 года удалось полностью восстановить 343 объекта медучреждений, еще 414 объектов — восстановлено частично. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

— Полтора года враг испытывает нас на прочность. В настоящее время более 1 500 объектов медицинских учреждений повреждены или разрушены. Более 700 уже частично или полностью восстановлены, — говорится в сообщении.

Как отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко, медучреждения стараются не просто восстановить, а отстроить лучше, чем было, ведь качество, доступность и бесплатность медицинской помощи для украинцев – один из главных приоритетов.

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За более чем 17 месяцев полномасштабной войны наибольшие потери понесла медицинская инфраструктура Харьковщины, Донетчины, Николаевщины, Киевщины и Черниговщины.

Больше всего восстановленных медучреждений – в Николаевской, Днепровской, Киевской, Харьковской и Черниговской областях.

В Минздраве напомнили, что недавно правительство выделило более 230 млн грн на восстановление больниц в Харьковской и Сумской областях.

Источник
Минздрав
Теги
Война в Украине Лікарні МОЗ Украины статистика
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