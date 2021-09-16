В Украине впервые создали клинический протокол оказания помощи больным несахарным диабетом.

Министерство здравоохранения утвердило Унифицированный клинический протокол первичной, вторичной (специализированной) и третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи Несахарный диабет. Документ разработан для исполнения Стратегии человеческого развития и приоритетов программы президента Украины.

В министерстве отметили, что центральный несахарный диабет становится все более распространенной болезнью. Это связывают с увеличением количества хирургических операций на головном мозге и гипофизе. Также количества черепно-мозговых травм, во время которых случаи развития заболевания составляют до 30%.

Соответствующий документ разработали, учтя современные требования доказательной медицины. В нем указаны особенности проведения диагностики и лечения несахарного диабета в Украине с позиции обеспечения преемственности видов медицинской помощи.

Протокол сформировали на основе адаптированных клинических наставлений Несахарный диабет и с учетом современных международных рекомендаций, отраженных в клинической установке Society for Endocrinology Clinical Guidance: Inpatient management of cranial diabetes insipidus. Его будут использовать на всех уровнях оказания медицинской помощи.

Кроме того, учреждение здравоохранения должно разработать внутренний документ (клинический маршрут пациента), который унифицирует медицинскую помощь пациентам на локальном уровне.

Несахарный диабет — это метаболическое заболевание, которое характеризуется нарушением способности концентрировать мочу в почках, вследствие чего образуется большое количество разведенной мочи.

Болезнь может быть следствием абсолютного или сопоставимого дефицита аргинин-вазопрессина, также известного как антидиуретический гормон, продуцируемый гипоталамусом и выделяемый задней частью гипофиза, или резистентности собирательных канальцев почек к его воздействию. Симптомы: неестественно сильная, неуемная жажда, увеличение образования мочи.

Если не лечить заболевание, у человека могут возникнуть мигрень, сухость и шелушение кожи, резкое повышение аппетита (вследствие растяжения желудка).