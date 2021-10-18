В Украине ученые обнаружили вещества, которые могут влиять на развитие острого воспаления легких во время коронавируса.

Об этом сообщили в Институте молекулярной биологии и генетики (ИМБИГ) Национальной академии наук Украины. Исследованием занимаются специалисты с ИМБИГ совместно с Институтом физиологии имени Александра Богомольца.

По словам ученых, подобранные соединения являются перспективными для создания медицинских препаратов, которые будут спасать от самого опасного последствия Covid-19 — острого респираторного дистресс-синдрома (воспалительного поражения легких).

Они влияют на фермент клеток крови — нейтрофильных гранулоцитов и блокируют развитие воспалительного процесса.

Фермент гранулоцитов называется протеинкиназа С бета. Он является ключевым для работы нейтрофильных внеклеточных ловушек, которые способны улавливать и задерживать микробы.

— Когда в наш организм попадает инфекция, гранулоциты взрываются, выбрасывая во внеклеточное пространство свое ядро, то есть ДНК. Нейтрофильные ловушки — это Сети, сплетенные из ДНК погибших клеток крови, — пояснили специалисты.

Однако под действием коронавируса гранулоциты склонны к “массовому самоубийству”. То есть нейтрофильных внеклеточных ловушек, которые должны были бы защитить организм, образуется так много, что они приводят к его саморазрушению.

В течение почти полутора лет ученые подобрали несколько соединений, которые способны подавлять способность гранулоцитов к неконтролируемому образованию нейтрофильных внеклеточных ловушек. Они провели компьютерное моделирование для поиска соединений с нужной биологической активностью и синтезировали спрогнозированные соединения.

В конце концов от тестирования на изолированных лейкоцитах ученые перешли к серии экспериментов на живых организмах.

Источник: ИМБИГ