В Украине увеличивается количество больных коронавирусом, поэтому ситуация в регионах ухудшается. Так, Госкомиссия ТЭБ и ЧС рассмотрит переход некоторых областей в красную зону карантина.

Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин во время брифинга 4 февраля. По его словам, соответствующее решение примут уже сегодня.

— Сегодня проведут заседание Государственной комиссии ТЭБ и ЧС по переводу отдельных регионов в красный уровень эпидемической опасности, — отметил санврач.

Кузин не назвал области, которые могут попасть в красную зону. Он рассказал, что больше всего новых случаев заражения за прошедшие сутки было в Одесской, Львовской и Житомирской областях.

По данным Минздрава, в Украине под угрозой введения зоны с наиболее жесткими ограничениями находятся: Винницкая, Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая области.

В то же время сейчас в красной зоне карантина находятся Ивано-Франковская и Ровенская области. А в желтой — Полтавская и Кировоградская.

По состоянию на 4 февраля в Украине диагноз коронавирус подтвердили у 43 778 человек. Выздороветь за сутки удалось 9 497 пациентам, а умерло — 174 больных. Подробную статистику коронавируса в Украине — читайте на Фактах ICTV.