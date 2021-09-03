По состоянию на 3 сентября 2021 года в Украине подтвердили 2 293 541 случай коронавируса, за сутки — 2 693 новых больных.
Среди них — 171 ребенок и 40 медработников.
За время пандемии коронавирус унес жизни 53 922 человек, за сутки — 45 летальных случаев.
В то же время выздороветь удалось в целом 2 210 866 людям, за день — 1 112.
Специалисты в течение всего времени провели 12 055 523 ПЦР-теста, за день — 23 538.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Одесской (236), Харьковской (231) и Львовской (213) областях.
Статистика:
- Винницкая область — 54 случая;
- Волынская область — 52 случая;
- Днепропетровская область — 191 случай;
- Донецкая область — 157 случаев;
- Житомирская область — 67 случаев;
- Закарпатская область — 30 случаев;
- Запорожская область — 117 случаев;
- Ивано-Франковская область — 85 случаев;
- Киевская область — 115 случаев;
- Кировоградская область — 9 случаев;
- Луганская область — 90 случаев;
- Львовская область — 213 случаев;
- Николаевская область — 42 случая;
- Одесская область — 236 случаев;
- Полтавская область — 28 случаев;
- Ровенская область — 53 случая;
- Сумская область — 71 случай;
- Тернопольская область — 71 случай;
- Харьковская область — 231 случай;
- Херсонская область — 90 случаев;
- Хмельницкая область — 104 случая;
- Черкасская область — 50 случаев;
- Черновицкая область — 164 случая;
- Черниговская область — 52 случая.
Коронавирус в Украине
Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 2 сентября 2021 года в стране выявили 2 290 848 случаев болезни, за сутки — 2 477 новых больных.