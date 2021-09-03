По состоянию на 3 сентября 2021 года в Украине подтвердили 2 293 541 случай коронавируса, за сутки — 2 693 новых больных.

Среди них — 171 ребенок и 40 медработников.

За время пандемии коронавирус унес жизни 53 922 человек, за сутки — 45 летальных случаев.

В то же время выздороветь удалось в целом 2 210 866 людям, за день — 1 112.

Специалисты в течение всего времени провели 12 055 523 ПЦР-теста, за день — 23 538.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Одесской (236), Харьковской (231) и Львовской (213) областях.

Статистика:

Винницкая область — 54 случая;

Волынская область — 52 случая;

Днепропетровская область — 191 случай;

Донецкая область — 157 случаев;

Житомирская область — 67 случаев;

Закарпатская область — 30 случаев;

Запорожская область — 117 случаев;

Ивано-Франковская область — 85 случаев;

Киевская область — 115 случаев;

Кировоградская область — 9 случаев;

Луганская область — 90 случаев;

Львовская область — 213 случаев;

Николаевская область — 42 случая;

Одесская область — 236 случаев;

Полтавская область — 28 случаев;

Ровенская область — 53 случая;

Сумская область — 71 случай;

Тернопольская область — 71 случай;

Харьковская область — 231 случай;

Херсонская область — 90 случаев;

Хмельницкая область — 104 случая;

Черкасская область — 50 случаев;

Черновицкая область — 164 случая;

Черниговская область — 52 случая.

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 2 сентября 2021 года в стране выявили 2 290 848 случаев болезни, за сутки — 2 477 новых больных.