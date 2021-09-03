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В Украине за сутки выявили 2 693 случая Covid-19

3 сентября, 08:19 Людмила Грубнік
В Украине за сутки выявили 2 693 случая Covid-19
Источник: Depositphotos

По состоянию на 3 сентября 2021 года в Украине подтвердили 2 293 541 случай коронавируса, за сутки — 2 693 новых больных.

Среди них — 171 ребенок и 40 медработников.

За время пандемии коронавирус унес жизни 53 922 человек, за сутки — 45 летальных случаев.

В то же время выздороветь удалось в целом 2 210 866 людям, за день — 1 112.

Специалисты в течение всего времени провели 12 055 523 ПЦР-теста, за день — 23 538.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Одесской (236), Харьковской (231) и Львовской (213) областях.

Статистика:

  • Винницкая область — 54 случая;
  • Волынская область — 52 случая;
  • Днепропетровская область — 191 случай;
  • Донецкая область — 157 случаев;
  • Житомирская область — 67 случаев;
  • Закарпатская область — 30 случаев;
  • Запорожская область — 117 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 85 случаев;
  • Киевская область — 115 случаев;
  • Кировоградская область — 9 случаев;
  • Луганская область — 90 случаев;
  • Львовская область — 213 случаев;
  • Николаевская область — 42 случая;
  • Одесская область — 236 случаев;
  • Полтавская область — 28 случаев;
  • Ровенская область — 53 случая;
  • Сумская область — 71 случай;
  • Тернопольская область — 71 случай;
  • Харьковская область — 231 случай;
  • Херсонская область — 90 случаев;
  • Хмельницкая область — 104 случая;
  • Черкасская область — 50 случаев;
  • Черновицкая область — 164 случая;
  • Черниговская область — 52 случая.
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Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 2 сентября 2021 года в стране выявили 2 290 848 случаев болезни, за сутки — 2 477 новых больных.

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Источник
Минздрав
Теги
Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика
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