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В Украине за сутки зафиксировали 23 572 новых случаев Covid-19

13 ноября 2021, 08:17
Марія Степанюк редактор ленты
В Украине за сутки зафиксировали 23 572 новых случаев Covid-19

По состоянию на утро субботы, 13 ноября, в Украине было обнаружено в общей сложности 3 203 149 случаев коронавируса.

За последние сутки наличие вируса SARS-CoV-2 подтвердилось еще у 23 572 человек, из которых госпитализировано 4 564.

За минувшие сутки выздоровели более 25 тыс. пациентов, летальных исходов – 695.

В целом за все время пандемии в Украине:

  • выздоровели – 2 620 094 человека;
  • летальных исходов – 76 302.

За время распространения вируса в Украине было проведено 15 189 223 тестирования методом ПЦР, в течение дня – 60 402.

Коронавирус в регионах

Наибольшее количество подтвержденных случаев было зарегистрировано в г. Киев (1839), Днепропетровской (2219), Одесской (2066), Харьковской (1876) и Львовской (1243) областях.

  • г. Киев – 1 839 случаев;
  • Винницкая область – 887 случаев;
  • Волынская область – 642 случая;
  • Днепропетровская область – 2 219 случаев;
  • Донецкая область – 1 010 случаев;
  • Житомирская область – 772 случая;
  • Закарпатская область – 516 случаев;
  • Запорожская область – 920 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 946 случаев;
  • Киевская область – 997 случаев;
  • Кировоградская область – 168 случаев;
  • Луганская область – 339 случаев;
  • Львовская область – 1 243 случая;
  • Николаевская область – 965 случаев;
  • Одесская область – 2 066 случаев;
  • Полтавская область – 1 124 случая;
  • Ровенская область – 840 случаев;
  • Сумская область – 584 случая;
  • Тернопольская область – 428 случаев;
  • Харьковская область – 1876 случаев;
  • Херсонская область – 310 случаев;
  • Хмельницкая область – 1 015 случаев;
  • Черкасская область – 530 случаев;
  • Черновицкая область – 348 случаев;
  • Черниговская область – 988 случаев.

Коронавирус в Украине

За прошедшие сутки, 12 ноября, в Украине подтвердили 24 058 новых случаев коронавируса. Выздороветь за сутки удалось 21 941 людям, а умерли – 750. Подробнее о коронавирусе в Украине – читайте на Фактах ICTV.

Теги
Коронавирус Covid-19 , МОЗ Украины
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