По состоянию на утро субботы, 13 ноября, в Украине было обнаружено в общей сложности 3 203 149 случаев коронавируса.
За последние сутки наличие вируса SARS-CoV-2 подтвердилось еще у 23 572 человек, из которых госпитализировано 4 564.
За минувшие сутки выздоровели более 25 тыс. пациентов, летальных исходов – 695.
В целом за все время пандемии в Украине:
- выздоровели – 2 620 094 человека;
- летальных исходов – 76 302.
За время распространения вируса в Украине было проведено 15 189 223 тестирования методом ПЦР, в течение дня – 60 402.
Коронавирус в регионах
Наибольшее количество подтвержденных случаев было зарегистрировано в г. Киев (1839), Днепропетровской (2219), Одесской (2066), Харьковской (1876) и Львовской (1243) областях.
- г. Киев – 1 839 случаев;
- Винницкая область – 887 случаев;
- Волынская область – 642 случая;
- Днепропетровская область – 2 219 случаев;
- Донецкая область – 1 010 случаев;
- Житомирская область – 772 случая;
- Закарпатская область – 516 случаев;
- Запорожская область – 920 случаев;
- Ивано-Франковская область – 946 случаев;
- Киевская область – 997 случаев;
- Кировоградская область – 168 случаев;
- Луганская область – 339 случаев;
- Львовская область – 1 243 случая;
- Николаевская область – 965 случаев;
- Одесская область – 2 066 случаев;
- Полтавская область – 1 124 случая;
- Ровенская область – 840 случаев;
- Сумская область – 584 случая;
- Тернопольская область – 428 случаев;
- Харьковская область – 1876 случаев;
- Херсонская область – 310 случаев;
- Хмельницкая область – 1 015 случаев;
- Черкасская область – 530 случаев;
- Черновицкая область – 348 случаев;
- Черниговская область – 988 случаев.
Коронавирус в Украине
За прошедшие сутки, 12 ноября, в Украине подтвердили 24 058 новых случаев коронавируса. Выздороветь за сутки удалось 21 941 людям, а умерли – 750. Подробнее о коронавирусе в Украине – читайте на Фактах ICTV.