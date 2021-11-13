По состоянию на утро субботы, 13 ноября, в Украине было обнаружено в общей сложности 3 203 149 случаев коронавируса.

За последние сутки наличие вируса SARS-CoV-2 подтвердилось еще у 23 572 человек, из которых госпитализировано 4 564.

За минувшие сутки выздоровели более 25 тыс. пациентов, летальных исходов – 695.

В целом за все время пандемии в Украине:

выздоровели – 2 620 094 человека;

летальных исходов – 76 302.

За время распространения вируса в Украине было проведено 15 189 223 тестирования методом ПЦР, в течение дня – 60 402.

Коронавирус в регионах

Наибольшее количество подтвержденных случаев было зарегистрировано в г. Киев (1839), Днепропетровской (2219), Одесской (2066), Харьковской (1876) и Львовской (1243) областях.

г. Киев – 1 839 случаев;

Винницкая область – 887 случаев;

Волынская область – 642 случая;

Днепропетровская область – 2 219 случаев;

Донецкая область – 1 010 случаев;

Житомирская область – 772 случая;

Закарпатская область – 516 случаев;

Запорожская область – 920 случаев;

Ивано-Франковская область – 946 случаев;

Киевская область – 997 случаев;

Кировоградская область – 168 случаев;

Луганская область – 339 случаев;

Львовская область – 1 243 случая;

Николаевская область – 965 случаев;

Одесская область – 2 066 случаев;

Полтавская область – 1 124 случая;

Ровенская область – 840 случаев;

Сумская область – 584 случая;

Тернопольская область – 428 случаев;

Харьковская область – 1876 случаев;

Херсонская область – 310 случаев;

Хмельницкая область – 1 015 случаев;

Черкасская область – 530 случаев;

Черновицкая область – 348 случаев;

Черниговская область – 988 случаев.

Коронавирус в Украине

За прошедшие сутки, 12 ноября, в Украине подтвердили 24 058 новых случаев коронавируса. Выздороветь за сутки удалось 21 941 людям, а умерли – 750. Подробнее о коронавирусе в Украине – читайте на Фактах ICTV.