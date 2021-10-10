По состоянию на утро 10 октября, на территории Украины зафиксировали 11 344 новых случаев коронавируса (из них детей — 1 149, медицинских работников — 122).

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской (1 783), Одесской (1 010), Днепропетровской (838), Запорожской (836) и Донецкой (819) областях.

За сутки 3 712 человек госпитализировали в медицинские учреждения, 162 человек умерли от осложнений опасного заболевания, еще 2 581 гражданин смог побороть болезнь. За 24 часа протестировано:

методом ПЦР — 35 671 человек,

методом ИФА — 5 434 людей,

экспресс-тестами — 26 287 человек.

За все время пандемии в Украине 2 541 257 граждан заболели коронавирусом, еще 58 493 украинцев умерли от заболевания, однако выздоровели 2 290 427 человек. Проведено 13 253 584 ПЦР-тестирований.

Случаев в областях/полностью вакцинировано

Киев — 320/3779

Винницкая — 202/913

Волынская — 197/591

Днепропетровская — 838/2073

Донецк — 819/816

Житомирская — 607/884

Закарпатская — 52/513

Запорожская — 836/1086

Ивано-Франковская — 220/724

Киевская — 237/1737

Кировоградская — 105/756

Луганская — 167/515

Львовская — 468/1949

Николаевская — 339/635

Одесская — 1010/3804

Полтавская — 174/1365

Ровенская — 158/638

Сумская — 452/578

Тернопольская — 406/864

Харьковская — 1783/3648

Херсонская — 567/1071

Хмельницкая — 526/613

Черкасская — 169/1042

Черновицкая — 525/650

Черниговская — 167/626