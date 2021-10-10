По состоянию на утро 10 октября, на территории Украины зафиксировали 11 344 новых случаев коронавируса (из них детей — 1 149, медицинских работников — 122).
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской (1 783), Одесской (1 010), Днепропетровской (838), Запорожской (836) и Донецкой (819) областях.
За сутки 3 712 человек госпитализировали в медицинские учреждения, 162 человек умерли от осложнений опасного заболевания, еще 2 581 гражданин смог побороть болезнь. За 24 часа протестировано:
методом ПЦР — 35 671 человек,
методом ИФА — 5 434 людей,
экспресс-тестами — 26 287 человек.
За все время пандемии в Украине 2 541 257 граждан заболели коронавирусом, еще 58 493 украинцев умерли от заболевания, однако выздоровели 2 290 427 человек. Проведено 13 253 584 ПЦР-тестирований.
Случаев в областях/полностью вакцинировано
Киев — 320/3779
Винницкая — 202/913
Волынская — 197/591
Днепропетровская — 838/2073
Донецк — 819/816
Житомирская — 607/884
Закарпатская — 52/513
Запорожская — 836/1086
Ивано-Франковская — 220/724
Киевская — 237/1737
Кировоградская — 105/756
Луганская — 167/515
Львовская — 468/1949
Николаевская — 339/635
Одесская — 1010/3804
Полтавская — 174/1365
Ровенская — 158/638
Сумская — 452/578
Тернопольская — 406/864
Харьковская — 1783/3648
Херсонская — 567/1071
Хмельницкая — 526/613
Черкасская — 169/1042
Черновицкая — 525/650
Черниговская — 167/626