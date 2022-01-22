В Украине за минувшие сутки, 21 января, зафиксировано 22 473 новых случая Covid-19. Заболели 2 838 детей и 535 медработников.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 2 608 человек;
- летальных исходов – 136;
- поправилось – 4 610 человек.
За все время эпидемии в Украине:
- заболело – 3 842 011 человек;
- поправилось – 3 580 878 человек;
- летальных исходов – 99 129;
- проведено ПЦР-тестирование – 17 455 150.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев – 1744;
- Винницкая область – 1005;
- Волынская область – 512;
- Днепропетровская область – 785;
- Донецкая область – 701;
- Житомирская область – 879;
- Закарпатская область – 682;
- Запорожская область – 246;
- Ивано-Франковская область – 2284;
- Киевская область – 743;
- Кировоградская область – 100;
- Луганская область – 291;
- Львовская область – 3293;
- Николаевская область – 283;
- Одесская область – 1079;
- Полтавская область – 549;
- Ровенская область – 828;
- Сумская область – 1355;
- Тернопольская область – 923;
- Харьковская область – 1159;
- Херсонская область – 334;
- Хмельницкая область – 1064;
- Черкасская область – 357;
- Черновицкая область – 848;
- Черниговская область – 429.
Кроме того, 91 310 человек вакцинировано против Covid-19. Первую дозу получили 31 848 человек, вторую дозу – 32 863 человека, дополнительную дозу получили 748 человек, бустерную дозу – 25 851 человек.
Всего с начала вакцинальной кампании привито 15 141 199 человек, из них получили первую дозу – 15 141 197 человек, получили две дозы – 14 443 593 человека, получили дополнительную дозу – 12 689 человек, бустерную дозу – 193 21. В общей сложности проведено 29 790 690 прививок.
Напомним, что в Киеве по состоянию на 21 января подтвердили 1 552 новых случая коронавируса.
По состоянию на 21 января коронавирус в Украине подтвердили у 3819538 человек. За сутки было выявлено 20 156 новых случаев.