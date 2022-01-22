В Украине за минувшие сутки, 21 января, зафиксировано 22 473 новых случая Covid-19. Заболели 2 838 детей и 535 медработников.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 2 608 человек;

летальных исходов – 136;

поправилось – 4 610 человек.

За все время эпидемии в Украине:

заболело – 3 842 011 человек;

поправилось – 3 580 878 человек;

летальных исходов – 99 129;

проведено ПЦР-тестирование – 17 455 150.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 1744;

Винницкая область – 1005;

Волынская область – 512;

Днепропетровская область – 785;

Донецкая область – 701;

Житомирская область – 879;

Закарпатская область – 682;

Запорожская область – 246;

Ивано-Франковская область – 2284;

Киевская область – 743;

Кировоградская область – 100;

Луганская область – 291;

Львовская область – 3293;

Николаевская область – 283;

Одесская область – 1079;

Полтавская область – 549;

Ровенская область – 828;

Сумская область – 1355;

Тернопольская область – 923;

Харьковская область – 1159;

Херсонская область – 334;

Хмельницкая область – 1064;

Черкасская область – 357;

Черновицкая область – 848;

Черниговская область – 429.

Кроме того, 91 310 человек вакцинировано против Covid-19. Первую дозу получили 31 848 человек, вторую дозу – 32 863 человека, дополнительную дозу получили 748 человек, бустерную дозу – 25 851 человек.

Всего с начала вакцинальной кампании привито 15 141 199 человек, из них получили первую дозу – 15 141 197 человек, получили две дозы – 14 443 593 человека, получили дополнительную дозу – 12 689 человек, бустерную дозу – 193 21. В общей сложности проведено 29 790 690 прививок.

Напомним, что в Киеве по состоянию на 21 января подтвердили 1 552 новых случая коронавируса.

По состоянию на 21 января коронавирус в Украине подтвердили у 3819538 человек. За сутки было выявлено 20 156 новых случаев.