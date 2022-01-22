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В Украине за минувшие сутки зафиксировано более 22 тысяч новых случаев Covid-19

22 января 2022, 08:31
Марта Бондаренко редактор ленты
коронавірус
Источник: Depositphotos

В Украине за минувшие сутки, 21 января, зафиксировано 22 473 новых случая Covid-19. Заболели 2 838 детей и 535 медработников.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 2 608 человек;
  • летальных исходов – 136;
  • поправилось – 4 610 человек.

За все время эпидемии в Украине:

  • заболело – 3 842 011 человек;
  • поправилось – 3 580 878 человек;
  • летальных исходов – 99 129;
  • проведено ПЦР-тестирование – 17 455 150.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев – 1744;
  • Винницкая область – 1005;
  • Волынская область – 512;
  • Днепропетровская область – 785;
  • Донецкая область – 701;
  • Житомирская область – 879;
  • Закарпатская область – 682;
  • Запорожская область – 246;
  • Ивано-Франковская область – 2284;
  • Киевская область – 743;
  • Кировоградская область – 100;
  • Луганская область – 291;
  • Львовская область – 3293;
  • Николаевская область – 283;
  • Одесская область – 1079;
  • Полтавская область – 549;
  • Ровенская область – 828;
  • Сумская область – 1355;
  • Тернопольская область – 923;
  • Харьковская область – 1159;
  • Херсонская область – 334;
  • Хмельницкая область – 1064;
  • Черкасская область – 357;
  • Черновицкая область – 848;
  • Черниговская область – 429.

Кроме того, 91 310 человек вакцинировано против Covid-19. Первую дозу получили 31 848 человек, вторую дозу – 32 863 человека, дополнительную дозу получили 748 человек, бустерную дозу – 25 851 человек.

Всего с начала вакцинальной кампании привито 15 141 199 человек, из них получили первую дозу – 15 141 197 человек, получили две дозы – 14 443 593 человека, получили дополнительную дозу – 12 689 человек, бустерную дозу – 193 21. В общей сложности проведено 29 790 690 прививок.

Напомним, что в Киеве по состоянию на 21 января подтвердили 1 552 новых случая коронавируса.

По состоянию на 21 января коронавирус в Украине подтвердили у 3819538 человек. За сутки было выявлено 20 156 новых случаев.

Источник
Минздрав
Теги
Коронавирус Covid-19 , МОЗ Украины , статистика
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