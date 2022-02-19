В Украине за минувшие сутки зафиксировано 31125 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19. Заболели 2611 детей и 765 медработников.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 3 208 человек;
- летальных исходов – 260;
- поправилось – 30 487 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 4 703 323 человека;
- поправилось – 3 926 496 человек;
- летальных исходов – 104 366;
- проведено ПЦР-тестирование – 19 341 828.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев – 4391;
Винницкая область – 596;
Волынская область – 949;
Днепропетровская область – 2523;
Донецкая область – 1564;
Житомирская область – 1373;
Закарпатская область – 419;
Запорожская область – 1295;
Ивано-Франковская область – 469;
Киевская область – 1257;
Кировоградская область – 418;
Луганская область – 682;
Львовская область – 911;
Николаевская область – 1349;
Одесская область – 2657;
Полтавская область – 1346;
Ровенская область – 734;
Сумская область – 967;
Тернопольская область – 560;
Харьковская область – 2096;
Херсонская область – 987;
Хмельницкая область – 898;
Черкасская область – 1280;
Черновицкая область – 338;
Черниговская область – 1066.
С начала вакцинальной кампании привито 15 667 268 человек, из них получили первую дозу – 15 667 266 человек, получили две дозы – 15 100 993 человека, получили дополнительную дозу – 26 339 человек, бустерную дозу – 656 080 человек. В общей сложности проведено 31 450 678 прививок.
Кроме того, 67 636 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 17 783 человека, вторую дозу – 29 476 человек, дополнительную дозу получили 498 человек, бустерную дозу – 19 879 человек.
Напомним, что за сутки 17 февраля в Украине подтвердили 34 938 новых Covid-случаев.