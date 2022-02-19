В Украине за минувшие сутки зафиксировано 31125 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19. Заболели 2611 детей и 765 медработников.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 3 208 человек;

летальных исходов – 260;

поправилось – 30 487 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 4 703 323 человека;

поправилось – 3 926 496 человек;

летальных исходов – 104 366;

проведено ПЦР-тестирование – 19 341 828.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 4391;

Винницкая область – 596;

Волынская область – 949;

Днепропетровская область – 2523;

Донецкая область – 1564;

Житомирская область – 1373;

Закарпатская область – 419;

Запорожская область – 1295;

Ивано-Франковская область – 469;

Киевская область – 1257;

Кировоградская область – 418;

Луганская область – 682;

Львовская область – 911;

Николаевская область – 1349;

Одесская область – 2657;

Полтавская область – 1346;

Ровенская область – 734;

Сумская область – 967;

Тернопольская область – 560;

Харьковская область – 2096;

Херсонская область – 987;

Хмельницкая область – 898;

Черкасская область – 1280;

Черновицкая область – 338;

Черниговская область – 1066.

С начала вакцинальной кампании привито 15 667 268 человек, из них получили первую дозу – 15 667 266 человек, получили две дозы – 15 100 993 человека, получили дополнительную дозу – 26 339 человек, бустерную дозу – 656 080 человек. В общей сложности проведено 31 450 678 прививок.

Кроме того, 67 636 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 17 783 человека, вторую дозу – 29 476 человек, дополнительную дозу получили 498 человек, бустерную дозу – 19 879 человек.

Напомним, что за сутки 17 февраля в Украине подтвердили 34 938 новых Covid-случаев.