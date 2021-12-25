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В Украине за минувшие сутки зарегистрировали 5 276 новых случаев Covid-19

25 декабря 2021, 09:40
Марта Бондаренко редактор ленты
коронавирус
Источник: Depositphotos

В Украине за минувшие сутки, 24 декабря, зафиксировано 5 276 новых случаев Covid-19. Среди них заболело 378 детей и 90 медработников.

За прошедшие сутки:

  • госпитализированы – 1 689 человек;
  • летальных исходов – 268;
  • поправилось – 15 639 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 642 314 человек;
  • поправилось – 3 423 933 человека;
  • летальных исходов – 94 700;
  • проведено ПЦР-тестирование – 16 656 395.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев – 908;
  • Винницкая область – 153;
  • Волынская область – 203;
  • Днепропетровская область – 167;
  • Донецкая область – 390;
  • Житомирская область – 117;
  • Закарпатская область – 193;
  • Запорожская область – 180;
  • Ивано-Франковская область – 177;
  • Киевская область – 362;
  • Кировоградская область – 83;
  • Луганская область – 55;
  • Львовская область – 375;
  • Николаевская область – 127;
  • Одесская область – 263;
  • Полтавская область – 308;
  • Ровенская область – 113;
  • Сумская область – 111;
  • Тернопольская область – 121;
  • Харьковская область – 193;
  • Херсонская область – 41;
  • Хмельницкая область – 218;
  • Черкасская область – 166;
  • Черновицкая область – 102;
  • Черниговская область – 150.

Также за минувшие сутки 17222 человека вакцинировано против Covid-19. Первую дозу получили 37 505 человек, полностью иммунизированы – 78 821 человек, дополнительную дозу получили 529 человек, ревакцинальную дозу – 367 человек.

Всего с начала вакцинальной кампании привито 14 563 975 человек, из них получили первую дозу – 14 563 973 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 352 303 человека. В общей сложности проведено 27 918 454 прививки.

Источник
Минздрав
Теги
Коронавирус Covid-19 , Коронавирус Covid-19 , МОЗ , МОЗ Украины , статистика
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