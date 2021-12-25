В Украине за минувшие сутки, 24 декабря, зафиксировано 5 276 новых случаев Covid-19. Среди них заболело 378 детей и 90 медработников.
За прошедшие сутки:
- госпитализированы – 1 689 человек;
- летальных исходов – 268;
- поправилось – 15 639 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 642 314 человек;
- поправилось – 3 423 933 человека;
- летальных исходов – 94 700;
- проведено ПЦР-тестирование – 16 656 395.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев – 908;
- Винницкая область – 153;
- Волынская область – 203;
- Днепропетровская область – 167;
- Донецкая область – 390;
- Житомирская область – 117;
- Закарпатская область – 193;
- Запорожская область – 180;
- Ивано-Франковская область – 177;
- Киевская область – 362;
- Кировоградская область – 83;
- Луганская область – 55;
- Львовская область – 375;
- Николаевская область – 127;
- Одесская область – 263;
- Полтавская область – 308;
- Ровенская область – 113;
- Сумская область – 111;
- Тернопольская область – 121;
- Харьковская область – 193;
- Херсонская область – 41;
- Хмельницкая область – 218;
- Черкасская область – 166;
- Черновицкая область – 102;
- Черниговская область – 150.
Также за минувшие сутки 17222 человека вакцинировано против Covid-19. Первую дозу получили 37 505 человек, полностью иммунизированы – 78 821 человек, дополнительную дозу получили 529 человек, ревакцинальную дозу – 367 человек.
Всего с начала вакцинальной кампании привито 14 563 975 человек, из них получили первую дозу – 14 563 973 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 352 303 человека. В общей сложности проведено 27 918 454 прививки.