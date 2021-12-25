В Украине за минувшие сутки, 24 декабря, зафиксировано 5 276 новых случаев Covid-19. Среди них заболело 378 детей и 90 медработников.

За прошедшие сутки:

госпитализированы – 1 689 человек;

летальных исходов – 268;

поправилось – 15 639 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 642 314 человек;

поправилось – 3 423 933 человека;

летальных исходов – 94 700;

проведено ПЦР-тестирование – 16 656 395.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 908;

Винницкая область – 153;

Волынская область – 203;

Днепропетровская область – 167;

Донецкая область – 390;

Житомирская область – 117;

Закарпатская область – 193;

Запорожская область – 180;

Ивано-Франковская область – 177;

Киевская область – 362;

Кировоградская область – 83;

Луганская область – 55;

Львовская область – 375;

Николаевская область – 127;

Одесская область – 263;

Полтавская область – 308;

Ровенская область – 113;

Сумская область – 111;

Тернопольская область – 121;

Харьковская область – 193;

Херсонская область – 41;

Хмельницкая область – 218;

Черкасская область – 166;

Черновицкая область – 102;

Черниговская область – 150.

Также за минувшие сутки 17222 человека вакцинировано против Covid-19. Первую дозу получили 37 505 человек, полностью иммунизированы – 78 821 человек, дополнительную дозу получили 529 человек, ревакцинальную дозу – 367 человек.

Всего с начала вакцинальной кампании привито 14 563 975 человек, из них получили первую дозу – 14 563 973 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 352 303 человека. В общей сложности проведено 27 918 454 прививки.