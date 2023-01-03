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В Украине утвердили новые медицинские профессии, в том числе и боевого медика

3 января 2023, 12:56
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медики
Источник: Depositphotos

Министерство экономики Украины утвердило изменения в Национальный классификатор профессий, которые касаются профессий в области здравоохранения. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Сообщается о следующих нововведениях:

  • в группу 2229.2 Профессионалы в области медицины (кроме сестринского дела и акушерства): профессионал по фармаконадзору;
  • в группу 2445.2 Психологи: клинический психолог и психотерапевт;
  • в группу 3231 Медицинские сестры, ассистирующих профессионалам: сестра медицинская (брат медицинский) по реабилитации.
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Отмечается, что эти изменения были внесены в соответствии с предложениями Минздрава для усовершенствования системы фармаконадзора (надзора за безопасностью и эффективностью применения лекарственных средств) и системы физической и психологической реабилитации в сфере здравоохранения.

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Также в классификатор введена такая нужная и актуальная профессия в период военного положения как “боевой медик”.

В настоящее время Минздрав совместно с профильными экспертными организациями прорабатывает проект профессионального стандарта на новые профессии.

Источник
Минздрав
Теги
Мінекономрозвитку Медики МОЗ Украины професії
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