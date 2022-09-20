В период эпидсезона гриппа в Украине ожидается циркулирование четырех штаммов гриппа. Эпидемический период заболеваемости начнется с 3 октября. Об этом сообщили в ГУ Киевского городского центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины.

— Эпидемический период заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине продолжается с 40-й недели текущего года до 20-й недели следующей. В этом году он начнется с 03.10.2022 и продлится до 21.05.2023, сообщили в Киевском городском центре.

В центре добавили, что по состоянию на 19 сентября 2022 года в Киеве вирус гриппа не выявлен, а заболеваемость гриппом и ОРВИ в столице соответствует межэпидемическому периоду и времени года.

В Киевском городском центре контроля и профилактики болезней отметили, что по данным ВОЗ, в сезоне гриппа 2022/23 в Северном полушарии, в том числе в Украине, будут циркулировать такие штаммы:

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вирус, подобный A/Victoria/2570/2019(H1N1)pdm09;

вирус, подобный A/Darwin/9/2021 (H3N2);

вирус, подобный B/Austria/1359417/2021 (линия B/Victoria);

вирус, подобный B/Phuket/3073/2013 (линия B/Yamagata).

Новыми для Украины в этом году: