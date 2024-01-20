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В Украину завезли чай с ядовитым жасмином: может вызвать судороги и паралич дыхания

20 января 2024, 15:44
Валентина Андрейко журналіст
чай, заварка
Источник: Unsplash

Госпродпотребслужба Черновицкой области распространила сообщение, что из Германии в Украину завезли опасный чай. К самому чаю претензий не возникло, а вот жасмин, который в нем используется в виде добавки, заставил специалистов забить тревогу.

Что нужно знать об опасном чае

В жасмине (происхождением из Китая) обнаружили остатки опасных пестицидов, в частности, хлорпирифос.

Хлорпирифос может вызвать острое отравление, повлечь за собой судороги, паралич дыхания, а иногда даже смерть.

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По данным Американской академии педиатрии, воздействие хлорпирифоса на беременных вызывает меньший вес ребенка при рождении, снижение уровня IQ, потерю рабочей памяти, нарушение внимания и задержку развития моторики.

Откуда завезли и что делать

Производитель чая — немецкая фирма Kirchner Fischer & Co., Elmshorn, получатель в Украине — ООО Світ чаю, Киев, ул. Гайдара, 50.

В случае, если увидите эту продукцию на полках магазина в своем регионе, сообщите в Главное управление Госпродпотребслужбы в Черновицкой области по тел. (0372) 553409. Или же обратитесь в территориальные управления по месту обнаружения продукта.

Он должен быть изъят из продажи.

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Источник: Головне Управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області

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