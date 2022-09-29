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В качестве гуманитарки для ГСЧС: от ВОЗ Украине передали пневмокаркасные тенты

29 сентября 2022, 15:12
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
тенти

Мобильному спасательному Центру быстрого реагирования ГСЧС Украины сегодня, 29 сентября, была передана от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) благотворительная помощь в виде трех пневмокаркасных тентов и соединительного модуля.

Об этом сотрудники ГСЧС Украины сообщили на своей странице в Facebook.

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Сообщается, что этот модуль будет использоваться для оказания неотложной медицинской помощи гражданскому населению, спасателям на территории проведения аварийно-спасательных работ, пиротехникам в зонах гуманитарного разминирования и гражданскому населению.

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Стало также известно, что с почетной миссией передачи благотворительной помощи Центр посетили технический эксперт/исполняющий обязанности руководителя Европейского офиса гражданской защиты и гуманитарной помощи David Sevcik и представители команды ВОЗ в Украине: глава Бюро ВОЗ в Украине Jarno Habicht, биомедицинский инженер Дмитрий Осин и консультант по коммуникациям Ольга Захарченко.

Источник
ГСЧС
Теги
Благотворительность ВООЗ Рятувальники
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