В Японии зафиксировали первый в мире случай смерти от вируса Оз, вызванным укусом клеща.

Об этом сообщает издание Nippon. Отмечается, что 70-летняя женщина, которая умерла в прошлом году от воспаления сердечной мышцы, была заражена вирусом Оз.

Она обратилась в медицинское учреждение в префектуре Ибараки летом 2022 года после того, как у нее появились лихорадка и усталость.

У женщины диагностировали пневмонию, но после того, как ее состояние ухудшилось, пациентку госпитализировали. На ее правом бедре обнаружили укусы клещей.

Женщина умерла от миокардита, воспаления сердечной мышцы, через 26 дней после госпитализации.

Япония впервые обнаружила вирус Оз в 2018 году в клеще Amblyomma testudinarium, найденном в западной префектуре Эхиме.

По данным Национального института инфекционных заболеваний, вирус передается через укус клеща. Антитела были обнаружены у диких обезьян, кабанов и оленей в разных районах страны.

Также сообщают о том, что два охотника в Ямагути получили положительные результаты на антитела.

На данный момент вакцины против Оз не существует. В институте заявили, что заражение вирусом не обязательно является смертельным, но необходимо провести дополнительные исследования относительно его симптомов и опасности.