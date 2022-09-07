Марине было еще пять лет, когда в мае в ее дом в Херсонской области попала российская ракета. Девочка получила тяжелые травмы ног. В больнице Кривого Рога ей ампутировали ножку выше колена, но спасли жизнь.

Через три недели после ампутации, ребенок попал в Охматдет в Киеве.

Здесь врачи начали огромную работу по реабилитации Маринки и ее семьи.

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Сначала девочка постоянно лежала, изредка садилась в постели, но ходить не могла.

Первым этапом реабилитации стало укрепление мышц, чтобы Марина могла стоять на одной ноге, координировать движения и свободно передвигаться.

— Перед протезированием ребенка необходимо, чтобы все его тело было готово к этому. Нам нужно было укрепить мышечный корсет, правильно сформировать культю с помощью бандажей, — рассказал реабилитолог НДСЛ Охматдет Назар Борознюк. — Каждый день мы увеличивали нагрузку и время занятий. Ребенок, постоянно лежавший, теперь свободно держит координацию, передвигается по палате, прыгает, самостоятельно может сесть в тележку.

Кроме того, с первого дня в больнице с Мариной и ее родными работает психолог. Это прежде всего нужно, потому что залогом успешного лечения является эмоциональное спокойствие и положительные эмоции всей семьи. Марина радостно занимается арттерапией с психологом: они рисуют, лепят, вырезают, творят красоту.

– Это обеспечивает снижение уровня тревожности, – рассказывает психолог НДСЛ Охматдет Татьяна Пидкова. – С Мариной мы систематически используем метод когнитивно-поведенческой терапии для формирования положительных установок на будущую реабилитацию, формирование мечтаний и планов. С семьей я провожу семейную терапию для создания основания будущего выздоровления Марины.

Психолог сопровождает семью на все возможные манипуляции, а также протезирование. Покой дает девочке уверенность и силы на борьбу.

Сложность протезирования и реабилитации таких детей, как Марина, заключается в том, что они ежегодно нуждаются в новом протезе (возможно, даже чаще), ведь дети непрерывно растут. Только за три месяца пребывания в больнице Марина выросла на 3 см.

Родители хотят протезировать дочь в Украине, чтобы обойти сложные перелеты и иметь возможность постоянной помощи реабилитолога и протезиста, ведь сейчас корректировка протеза требуется почти еженедельно.

Протез для девочки был изготовлен в Киеве в Ортотех-Сервис. Протезист Александр Стеценко рассказал, что впервые делал протез для ребенка. Это гораздо сложнее, чем для взрослого, потому что дети постоянно растут и меняются, также процедура требует более внимательного подхода к пациенту.

Когда протез был готов, перед командой специалистов Охматдета, возник новый вызов — преодолеть психологический страх и научить Марину ходить на нем. Сейчас девочка учится ходить на “учебном” протезе. Она даже дала ему имя – Кеша. Через две недели активной работы реабилитолога и психолога, она может ходить с костылями, подниматься по ступенькам, хотя поначалу боялась даже одеть протез.

Маринке за это время исполнилось шесть лет. Ее главная задача сейчас – научиться ходить свободно. Уже через месяц Марине сделают новый косметический постоянный протез, на котором она и будет передвигаться в первый год.

Реабилитация и адаптация Марины продолжается. Жизнь продолжается. Территорию, где жила семья, недавно освободили украинские защитники. К сожалению, дом семьи почти разрушен, в него попали пять снарядов.

Источник: НДСЛ Охматдет

Фото: НДСЛ Охматдет