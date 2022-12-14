При разработке вакцин против Covid-19 свою эффективность показала технология мРНК. Ученые предположили, что эта технология может быть столь же успешной в борьбе с другими вирусами и заболеваниями, например раком, пишет GMA News Online.

Фармакологические компании Moderna и Merck использовали эту технологию для создания персонализированных вакцин для больных раком кожи. И, похоже, они имеют положительные результаты.

В предварительном исследовании приняли участие 150 человек. Все они прошли операцию по удалению меланомы хирургическим путем, а затем получили по девять доз экспериментальной вакцины в комплексе с препаратом для лечения рака кожи.

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Результаты исследования свидетельствуют: риск смерти или рецидива снизился на 44% по сравнению с пациентами, получившими только иммунотерапевтический препарат.

— Сегодняшние результаты очень обнадеживающие и дают надежду на прорыв в лечении рака кожи, — сказал гендиректор Moderna Стефан Бансель. — Исследование свидетельствует, что мРНК, изменившая течение пандемии Covid-19, также эффективна для лечения меланомы.

Планируется, что уже в 2023 году компании запустят испытание третьей фазы, в котором примет участие большее количество реципиентов.

Ученые отмечают, что новая вакцина против меланомы направлена на то, чтобы задействовать иммунную систему, то есть пациент сам сможет генерировать индивидуальный противоопухолевый ответ, специфический для опухолевой мутации.

Сегодня меланома является самой плохой формой рака кожи. Только в 2020 году этот тип рака кожи был диагностирован у 325 тыс. человек. Предварительные оценки свидетельствуют, что уже в этом году от меланомы умрут около восьми тысяч человек.

Источник: GMA News Online