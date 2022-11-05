В Медицинской школе Университета Вашингтона опробовали вакцину против рака молочной железы. Результаты показали, что она вызвала сильный иммунный ответ на ключевой белок опухолей.

Автор исследования Мэри Дисис отметила, что результаты нужно считать предварительными. Однако, по ее словам, они достаточно обнадеживающие.

Первая фаза испытания должна была установить, генерирует ли вакцина иммунный ответ. Белок, называемый рецептором эпидермального фактора роста человека HER2, находится на поверхности многих клеток, но в 30% случаев рака молочной железы его производится в 100 раз больше, чем в нормальных клетках.

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Ученые объясняют, что “HER2-положительные” виды рака в большинстве своем агрессивны и чаще рецидивируют после лечения, но чрезмерное производство HER2 также вызывает иммунную реакцию, которая может быть полезной.

У пациентов с цитотоксическим типом иммунного ответа вероятность повторного развития рака после лечения уменьшается.

Для эксперимента ученые пригласили 66 женщин с метастатическим раком. Все они прошли стандартный курс терапии или добились полной ремиссии. Участниц исследования разделили на три группы:

первой группе дали три вакцины низкой дозы (10 мкг),

второй – три инъекции с промежуточной дозой 100 мкг,

третьей группе – три инъекции высокой дозы 500 мкг.

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После 13 лет наблюдения ученые пришли к выводу, что вакцина успешно стимулировала необходимый цитотоксический иммунный ответ, не вызывая серьезных побочных эффектов.

Источник: JAMA