Палата представителей США проголосовала за отмену требования вакцинации от Covid-19 для большинства иностранных авиапассажиров, сообщает УНН.

Еще в июне администрация Байдена отменила требование наличия отрицательного результата теста на Covid-19 у людей, прибывающих в США самолетом. Однако такое решение не отменяло требования Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

В CDC заявили, что вакцины продолжают оставаться самым важным инструментом здравоохранения для борьбы с Covid-19, там рекомендуют вакцинировать всех путешественников.

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Однако ассоциация путешествий США заявила, что необходимость в этом требовании давно отпала.

За отмену требования вакцинации от Covid-19 для иностранных авиапассажиров проголосовали 227 представителей правительства, а против — 201.