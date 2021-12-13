Эпидемиологи говорят, что Папуа-Новая Гвинея (ПНГ), где привито менее 5% населения, создает благоприятные условия не только для быстрого распространения, но и для появления новых вариантов Covid-19.

— Я обеспокоен тем, что ПНГ станет следующим местом, где появится новый вариант, — сказал руководитель международных гуманитарных программ Австралийского Красного Креста Адриан Проуз.

Эту обеспокоенность разделяет и эпидемиолог из Института Бернета Стефани Вакчер, которая работает в этой стране с прошлого года.

По ее словам, для всего мира не должно иметь значение, в какой стране появится новый Covid-вариант. Страны обязаны мыслить глобально, и пандемия показала, насколько мы взаимосвязаны.

Папуа-Новая Гвинея в течение всего 2021 года боролась с разрушительной вспышкой Covid-19.

Официальное число погибших от вируса составляет 573 человека, но истинный масштаб вспышки трудно определить из-за низких показателей тестирования и стигмы по поводу наличия этого заболевания.

В сообщениях говорится, что люди просят врачей не указывать Covid-19 в качестве причины смерти в свидетельствах о смерти их близких.

Проведенное в ПНГ большое исследование в марте 2021 года, еще до большой волны вируса, показало, что 24% медицинских работников в одной из больниц общего профиля уже имели антитела к Covid-19. Что указывало на то, насколько широко была распространена и при этом не обнаружена передача коронавируса.

Covid-19 также нанес ущерб и без того слабой, недостаточно обеспеченной ресурсами системе здравоохранения Папуа-Новой Гвинеи.

— Мы видели, как крупные больницы в ПНГ сокращают свои медицинские услуги. Беспокоит то, что мы начинаем видеть рост проблем, связанных с малярией, туберкулезом, другими заболеваниями, плохим материнским и младенческим здоровьем, — отмечает эксперт.

Оба эксперта заявили, что сообщения Австралии о Covid-вакцине AstraZeneca в начале года не помогли людям в ПНГ поверить в безопасность вакцины.

Люди не хотят вакцинироваться по множеству причин: опасения по поводу вакцины, по поводу колдовства и стигматизации. Все это ставит Австралию под угрозу того, что следующий вариант окажется прямо у нее на пороге, предупреждают ученые.