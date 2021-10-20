Вакцина от коронавируса производства компаний Pfizer/Biotech на 93% эффективна в предотвращении госпитализации среди детей в возрасте 12-18 лет.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Центров по контролю и предотвращению заболеваний (CDC) в США. Его проводили в период с июня по сентябрь, когда штамм коронавируса Дельта был доминирующим вариантом.

Ученые проанализировали данные из 19 детских больниц, в которых находились 179 пациентов с Covid-19. Из них 97% пациентов не были вакцинированы от коронавируса. Около 16% детей нуждались в подключении к аппаратам жизнеобеспечения.

Авторы исследования утверждают, что полученные данные усиливают важность вакцинации для защиты молодежи США от тяжелого течения Covid-19.

Сейчас в стране можно вакцинировать препаратом Pfizer/Biotech детей в возрасте от 12 лет и старше. Но компании хотят, чтобы вакцину разрешили для детей в возрасте до пяти лет.

Разработчики уже заявляли об эффективности своего препарата среди детей от 5 до 11 лет. Детям младшего школьного возраста компания предлагает вводить меньшую дозу вещества – треть от количества.

В то же время в Украине массово вакцинировать от коронавируса детей будут только тогда, когда прививку получит все взрослое население страны. Подробнее о вакцинации детей от Covid-19 — читайте на Фактах ICTV.