В ближайшие недели немецкая биотехнологическая компания BioNTech надеется получить разрешение на использование вакцины от Covid-19 для детей от пяти до 11 лет.

Об этом заявила директор по медицинским исследованиям в BioNTech Озлем Тюречи.

— В ближайшие недели мы представим результаты нашего исследования среди детей в возрасте от 5 до 11 лет во всем мире и подадим заявку на одобрение вакцины для этой возрастной группы, в том числе здесь, в Европе, — сказала Озлем Тюречи. — Мы уже готовимся к производству.

Она сообщила также, что это тот же препарат, что и для взрослых, только с меньшей дозировкой.

В декабре ученые ожидают получить результаты исследования среди детей в возрасте от шести месяцев, а затем подать документы на утверждение и этой вакцины.

В Германии дети до 12 лет уже могут быть привиты вакциной BioNTech — Pfizer к середине октября.

Ученики во всем мире возвращаются в классы, но каждая страна требует соблюдения карантинных правил. Между ученическими стульями дистанция полтора метра, маски в помещениях школы и школьных автобусах. Однако и школьники, и их родители счастливы возможности снова посещать учебные заведения даже при таких ограничений.

Источник: Der Spiegel