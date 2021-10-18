Ожидается, что в течение нескольких недель в Англии будут открыты клиники вакцинации для детей в возрасте от 12 до 15 лет, чтобы остановить рост заболеваемости Covid-19 в средних школах.

Такое решение было принято, когда в Великобритании было зарегистрировано 45 140 новых случаев заболевания Covid – самое высокое ежедневное число с середины июля – и 57 новых смертей в течение 28 дней после положительного теста.

Процент британцев, имеющих положительный результат теста на коронавирус, в настоящее время является самым высоким для лиц в возрасте 12-15 лет, однако уровень вакцинации среди этой возрастной группы составляет всего 14,2 % в Англии по сравнению с 44,3 % в Шотландии, где вакцинацию учащихся проводят в клиниках, а не так как в Англии через школы.

Старшие подростки в Англии уже могут посещать поликлиники, чтобы получить свою первую дозу вакцины Covid-19, при этом 56,5 % детей в возрасте от 16 до 18 лет в настоящее время вакцинированы. Распространение этой схемы на младших подростков приведет Англию в соответствие с Шотландией, где дети в возрасте от 12 до 15 лет также могут посещать стационарные клиники.

В Уэльсе дети в возрасте от 12 до 15 лет в основном вакцинируются в центрах вакцинации, в то время как в Северной Ирландии, как и в Англии, вакцинация в основном проводится в школах.

Согласно последним данным, опубликованным Управлением национальной статистики, в течение недели, один из 14 детей среднего школьного возраста имел Covid. Хотя за неделю до этого один из 20 учащихся был инфицирован.

Профессор Кевин Макконуэй, почетный профессор прикладной статистики Открытого университета, сказал, что последние результаты среди детей среднего школьного возраста вызывают беспокойство.

— Как бы вы на это ни смотрели, это огромный рост, и это явно следует из того, что школы вновь открылись и, что особенно важно, из того, что уровень вакцинации детей в этой возрастной группе все еще остается низким, — сказал он.

Правительство собиралось вакцинировать детей до ноября, но по всей видимости, эта цель не будет достигнута.

Некоторые родители сообщили, что их детям и не предлагали пройти вакцинацию до ноября.

В Украине тоже планируют начать вакцинировать детей от коронавируса, но для этого необходимо сначала иммунизировать все взрослое население.