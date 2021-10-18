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Вакцинация детей от Covid-19: в Англии открываются специальные клиники

18 октября 2021, 12:31 Лариса Божко
вакцинація діти
Источник: Depositphotos

Ожидается, что в течение нескольких недель в Англии будут открыты клиники вакцинации для детей в возрасте от 12 до 15 лет, чтобы остановить рост заболеваемости Covid-19 в средних школах.

Такое решение было принято, когда в Великобритании было зарегистрировано 45 140 новых случаев заболевания Covid – самое высокое ежедневное число с середины июля – и 57 новых смертей в течение 28 дней после положительного теста.

Процент британцев, имеющих положительный результат теста на коронавирус, в настоящее время является самым высоким для лиц в возрасте 12-15 лет, однако уровень вакцинации среди этой возрастной группы составляет всего 14,2 % в Англии по сравнению с 44,3 % в Шотландии, где вакцинацию учащихся проводят в клиниках, а не так как в Англии через школы.

Старшие подростки в Англии уже могут посещать поликлиники, чтобы получить свою первую дозу вакцины Covid-19, при этом 56,5 % детей в возрасте от 16 до 18 лет в настоящее время вакцинированы. Распространение этой схемы на младших подростков приведет Англию в соответствие с Шотландией, где дети в возрасте от 12 до 15 лет также могут посещать стационарные клиники.

В Уэльсе дети в возрасте от 12 до 15 лет в основном вакцинируются в центрах вакцинации, в то время как в Северной Ирландии, как и в Англии, вакцинация в основном проводится в школах.

Согласно последним данным, опубликованным Управлением национальной статистики, в течение недели, один из 14 детей среднего школьного возраста имел Covid. Хотя за неделю до этого один из 20 учащихся был инфицирован.

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Профессор Кевин Макконуэй, почетный профессор прикладной статистики Открытого университета, сказал, что последние результаты среди детей среднего школьного возраста вызывают беспокойство.

 — Как бы вы на это ни смотрели, это огромный рост, и это явно следует из того, что школы вновь открылись и, что особенно важно, из того, что уровень вакцинации детей в этой возрастной группе все еще остается низким, — сказал он.

Правительство собиралось вакцинировать детей до ноября, но по всей видимости, эта цель не будет достигнута.

Некоторые родители сообщили, что их детям и не предлагали пройти вакцинацию до ноября.

В Украине тоже планируют начать вакцинировать детей от коронавируса, но для этого необходимо сначала иммунизировать все взрослое население.

Источник
The Guardian
Теги
Коронавирус Covid-19
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