Как сообщили местные органы здравоохранения Польши, 16 человек умерли и более 150 были госпитализированы на юго-востоке страны в результате вспышки болезни легионеров — тяжелого штамма бактериальной пневмонии.

Вспышка была сконцентрирована в юго-восточном городе Жешув, который находится примерно в 100 км от границы с Украиной, хотя некоторые случаи были зарегистрированы и в других местах.

Министерство здравоохранения Польши заявило, что наиболее вероятным источником инфекции была муниципальная водопроводная сеть Жешува.

— Фактическое количество зарегистрированных случаев за последние две недели — это то, что мы обычно фиксируем за два года, — отметил глава Польской ассоциации эпидемиологов и инфекционистов, профессор Роберт Флисиак.

Когда-то относительно тихий Жешув стал важным центром международного реагирования на вторжение России в Украину, приняв тысячи украинских беженцев.

Смертельные случаи, произошедшие на прошлой неделе, вызвали в Польше необоснованные слухи об ответственности за вспышку России.

Как заявил заместитель министра, курирующий спецслужбы страны Станислав Зарин, польская служба внутренней безопасности проводит обычное расследование обстоятельств заражения, чтобы исключить потенциальные преднамеренные действия в этом случае.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, болезнь легионеров может привести к летальному исходу примерно в 10% случаев.

Большинство здоровых людей, подвергшихся воздействию бактерий, не заболевают, но риск выше среди пожилых людей и людей со слабой иммунной системой.

По данным CDC, болезнь обычно распространяется при вдыхании капель воды, переносимых по воздуху (например, пара из декоративных фонтанов или гидромассажных ванн), а не через межличностный контакт или питьевую воду.

За последние несколько дней местные власти Жешува обработали городскую сеть водоснабжения хлором, пытаясь уничтожить инфекцию. Местные власти рекомендовали жителям кипятить воду перед ее употреблением.

По словам профессора Флисиака, повышение температуры, частично вызванное изменением климата, возможно, сыграло свою роль в вспышке, поскольку бактерии, вызывающие болезнь легионеров, процветают в жару.