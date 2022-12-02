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Тяжелые переломы бедра и нижней челюсти: в Днепре спасли 25-летнего защитника

2 декабря 2022, 09:04
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медики Дніпра

Специалисты Днепровской областной клинической больницы №4 спасли профессионального военного 25-летнего Михаила (имя изменено), получившего тяжелые ранения бедра и нижней челюсти.

Об этом на своей странице в Facebook написали сотрудники Департамента здравоохранения Днепровского городского совета.

— С начала полномасштабной войны он защищает Украину в одной из горячих точек. В бою парень получил взрывную травму. Снаряд повредил бедро и лицо. Спасали защитника в его родном городе, — говорится в сообщении.

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Отмечается, что в больницу он попал в крайне тяжелом состоянии: открытый перелом бедра и нижней челюсти. За спасение земляка взялась большая команда профессионалов.

— Все действовали как единый механизм. Врачи занялись поиском необходимых конструкций, искали волонтеров, чтобы оплатить и доставить приспособления, — пишут сотрудники Департамента.

По их словам, одновременно анестезиологи готовили Михаила к операции. Медики установили фиксации на челюсть и буквально кормили парня через трубочку. Его семья все время была рядом, чтобы поддержать и облегчить страдания родного человека.

— Ну, а дальше – профессионализм челюстных хирургов и травматологов спасли жизнь бойцу. В челюсть была установлена пластина, а в кости на ноге — специальная конструкция, — говорится в сообщении.

Отмечается, что операция длилась почти четыре часа, ее проводили одновременно четыре хирурга. Все прошло успешно.

Сообщается, что сейчас раненый уже проходит этап реабилитации и чувствует себя хорошо. Врачи продолжают наблюдение за спасенным пациентом.

Источник: Днепровский горсовет

Теги
Війна в Україні військовослужбовці Днипро лікування Медики Операция
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