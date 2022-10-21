Специалисты Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова спасли 36-летнюю врача из Донецкой области, которая получила тяжелые ранения во время вражеского артобстрела.

— Лиля работает в поселке врачом, воспитывает восьмилетнюю дочь. Муж на фронте. Внезапный артобстрел разрушил медицинский пункт, в котором она вела прием, — написал на своей странице в Facebook руководитель клиники Сергей Рыженко.

По его словам, медика доставили в больницу Мечникова спасатели ГСЧС. Молодая женщина была без сознания, с обширными ранениями головы, спины, ног, которые стали причиной огромной кровопотери.

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Состояние было настолько критическим, что Лилия, по словам Сергея Рыженко, провела целых два месяца в реанимации сепсиса.

— Сегодня счастливые минуты выписки. Маленькая дочка с бабушкой забирает домой Лилю. Все самое страшное позади. Дочь подвозит маму на сидячей каталке к машине, радуясь встрече и счастью быть снова вместе, — пишет Сергей Рыженко.

И выражает искреннюю благодарность за спасение еще одной украинской жизни заведующей реанимации сепсиса Валентине Лисничей и спасателям регионального ГСЧС во главе с генералом Андреем Кульбачем.

Источник: Сергей Рыженко