Всемирная организация здравоохранения животных (МЭБ) проинформировала об участившихся случаях птичьего гриппа сразу на двух континентах: европейском и азиатском. В сообщении отмечается, что болезнь крайне заразна и протекает в тяжелой форме. Настораживает то, что вирус птичьего гриппа стремительно распространяется.

Эта информация всерьез насторожила представителей сферы птицеводства, которые отлично помнят, какой колоссальный урон нанесла эпидемия птичьего гриппа в предыдущие вспышки. Тогда были уничтожены десятки миллионов птиц.

Вирус птичьего гриппа опасен еще и тем, что он способен передаваться человеку, утверждают эпидемиологи. Так, Китай сообщил о 21 заражении людей птичьим гриппом подтипа H5N6 в этом году, что больше, чем за весь 2020 год.

На одной из ферм в Южной Корее были уничтожены почти 770 тыс. голов домашней птицы, зараженной патогеном птичьего гриппа.

На прошлой неделе о вспышке птичьего гриппа серотипа H5N8 сообщило и министерство сельского хозяйства Японии.

Что касается Европы, то среди пострадавших от птичьего гриппа стран зафиксирована Норвегия, где заразились порядка 7 тыс. птиц.

По словам экспертов МЭБ, птичий грипп естественным образом распространяется среди диких птиц. Когда они мигрируют из континентальной Европы зимой, болезнь может передаваться домашним и другим птицам, содержащимся в неволе.

Сообщается также, что правительство Бельгии приказало держать домашнюю птицу в помещении после того, как высокопатогенный вариант птичьего гриппа был обнаружен у дикого гуся недалеко от Антверпена.

Аналогичные меры безопасности предприняли Франции и Нидерланды.

Птичий грипп может поразить людей, если они прикасаются к инфицированным птицам, их помету или подстилке, или во время подготовки зараженной птицы к приготовлению.