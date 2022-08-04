Команда американских ученых объявила, что им удалось восстановить жизнеобеспечивающие функции свиней, которые были мертвы в течение часа. Таким образом им удалось доказать, что процесс смерти можно обратить вспять.

Сообщается, что это открытие может стать потенциальным спасением для людей, которые нуждаются в трансплантации органов.

В 2019 году команда из США ошеломила научное сообщество, сумев восстановить функцию клеток в мозге свиней через несколько часов после того, как их обезглавили.

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В своем недавнем исследовании ученые предприняли попытки распространить эту технику не только на мозг, но и на другие органы животных. Они вызывали у анестезированных свиней сердечный приступ с последующей остановкой кровотока.

Это лишало клетки организма кислорода, без которого клетки млекопитающих умирают. То есть свиньи были мертвыми в течение часа.

Впоследствии ученые накачивали тела жидкостью, содержащей собственную кровь свиней, а также синтетическую форму гемоглобина – белка, который переносит кислород в эритроциты – и препараты, которые защищают клетки и предотвращают образование тромбов.

Кровь снова начала циркулировать, и многие клетки начали функционировать, в том числе в жизненно важных органах, таких как сердце, печень и почки, в течение следующих шести часов эксперимента.

— Эти клетки функционировали через несколько часов после того, как не должны были функционировать. Это говорит нам о том, что гибель клеток можно остановить, – сказал журналистам старший автор исследования и научный сотрудник Йельского университета Ненад Сестан.

По его мнению, этот метод потенциально может использоваться для реанимации людей. Однако это может увеличить риск возврата пациентов в состояние, когда они не могут жить без средств жизнеобеспечения.

Источник: Тelegraph