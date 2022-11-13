Команда ученых Университета штата Мичиган в США провела исследование на травяных крысах, чтобы понять, как свет модулирует функции и поведение мозга.

— Травяные крысы ведут дневной образ жизни, аналогичный человеческому: они спят ночью и бодрствуют днем. Это позволяет гораздо более точно сравнивать травяных крыс и людей с типичными лабораторными мышами, которые не ведут дневной образ жизни, — объяснила профессор психологии Лили Ян.

В своем эксперименте ученые подвергали одну группу травяных крыс воздействию тусклого света, а другую — яркого, чтобы имитировать условия зимнего и летнего освещения в течение четырех недель.

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По словам ученых, разница между тусклым и ярким освещением была невелика, но было обнаружено значительное влияние на когнитивные функции грызунов.

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Отмечается, что с приближением зимы дни становятся все короче и многие люди замечают потерю энергии, проблемы с концентрацией внимания и с памятью.

— Люди, которые просыпаются рано утром, могут получить пользу от утреннего света, — отмечает Лили Ян.

Но по ее словам, переход на зимнее время может быть особенно вредным для людей вечернего типа, которые не получают преимущества дополнительного часа дневного света утром.

Ученые заявляют, что если удастся понять, почему мы чувствуем себя счастливее в яркий солнечный день, то можно попытаться помочь людям, которые страдают сезонной депрессией.

А если узнаем, как свет модулирует когнитивные функции, сможем нацелиться даже на профилактику деменции, резюмируют исследователи.