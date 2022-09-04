Ранее ученые считали, что мозг не регулирует процесс сжигания жира в организме человека, однако новое исследование свидетельствует о другом: наш мозг может напрямую посылать сигналы в жировые ткани, воздействуя таким образом на метаболические процессы.

По словам автора исследования Ю Вана, ученым удалось обнаружить группу нейронов, разветвляющуюся от позвоночника до жировой ткани и напрямую связанную с частью мозга. Это открытие позволило ученым предположить, что наш мозг активно исследует жир и контролирует процессы в нем.

Когда ученые заблокировали связь между мозгом и жировой тканью, они получили неожиданный результат. Оказалось, что при выключении сенсорных нейронов организм включает симпатическую систему, которая начинает активировать процессы сжигания жира. При этом белые жировые клетки активно превращаются в бурый жир.

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Ученые пришли к выводу, что сенсорные нейроны и симпатическая нервная система работают в тандеме – первые выключают метаболический процесс, а вторая – запускает его. В результате стало понятно, что наш мозг способен оказывать непосредственное влияние на процесс сжигания жира, а значит, и на похудение.

Источник: New Atlas