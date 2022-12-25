Научный сотрудник Национального центра посттравматического стресса в Бостонской системе здравоохранения штата Вирджиния Марк Лог сообщил, что согласно результатам исследования ветеранов вооруженных конфликтов, обнаружена сильная связь между посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) и болезнью Альцгеймера (деменцией).

По его словам, два других фактора включали черепно-мозговую травму и вариант гена АРОЕ.

— Исследования показали, что если вы наследуете одну копию e4 [APOE], вы подвергаетесь повышенному риску болезни Альцгеймера. И еще большему риску, если — две копии. Пика достигает где-то между 65 и 70 годами, — сказал Лог.

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Однако риск деменции, связанной с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) и травмой головы, по словам эксперта, выше, чем у носителей опасного гена.

— Последствия посттравматического стрессового расстройства и черепно-мозговой травмы были столь же очевидны и выглядели похожими на эффект наследования е4 от одного из ваших родителей, — добавил Марк Лог.

И подчеркнул, что в настоящее время ни один генетический тест не может сказать, есть ли вероятность развития болезни Альцгеймера. Тесты могут дать только оценку вероятности развития деменции, которая может быть выше или ниже средней.

Марк Лог предполагает, что предыдущие травмы головы и посттравматическое стрессовое расстройство могут иметь большое значение в риске деменции.

Факторы риска болезни Альцгеймера

Национальная служба здравоохранения Великобритании выделяет другие известные факторы риска, которые могут увеличить вероятность развития у человека болезни Альцгеймера.

Некоторые факторы риска не могут быть изменены: например, вероятность развития болезни Альцгеймера после 65 лет удваивается каждые пять лет.

Другие поддающиеся изменению факторы риска:

высокое кровяное давление;

высокое содержание холестерина;

сердечно-сосудистые заболевания.

Привычные риски болезни Альцгеймера включают курение и малоподвижный образ жизни, что может привести к ожирению, отмечают эксперты.

Источник: Express