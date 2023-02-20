Группа ученых в своей статье, опубликованной в авторитетном научном журнале и посвященной приоритетам для исследования ChatGPT, высказалась, в частности, по поводу ответов искусственного интеллекта (ИИ) на вопросы о здоровье.

ChatGPT – система машинного обучения, создающая сложные и осмысленные тексты. Появление нейросети вызвало ажиотаж и споры, поскольку она доступна всем, бесплатно и проста в использовании.

Однако, людей беспокоит, как искусственный интеллект (ИИ) повлияет на общество и науку. Кажется, он способен заменить человека, потому что пишет эссе, стихи, создает компьютерный код и справляется с обработкой данных.

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Авторы статьи признают возможности искусственного интеллекта, но напоминают о том, что его использование иногда может искажать научные факты и распространять дезинформацию.

Например, на вопрос, как долго у пациентов с депрессией развивается обострение болезни после терапии, нейросеть дает слишком общий текст и утверждает, что эффект лечения обычно сохраняется долго.

Но, по словам ученых, статистика опровергает мнение ИИ. Многочисленные исследования показывают, что эффект лечения ослабевает и риск рецидива составляет до 51% в течение первого года после завершения терапии.

Авторы призывают пользоваться ИИ с умом.

— Если вы встретите информацию, которая, по вашему мнению, неправдива, вам следует проверить ее источник и определить, насколько она может быть достоверной, — объясняют ученые.

По их мнению, пока без контроля человека искусственный интеллект не может являться объективным источником информации. Но, к сожалению, объективность – не самая сильная наша черта.

Источник: Nature