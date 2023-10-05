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Ученые рассказали, на сколько диабет II типа сокращает жизнь

5 октября 2023, 12:29
Марина Мелехова редактор
діабет
Источник: Pixabay

Сахарный диабет II типа считается самым распространенным, он возникает, когда организм не производит или не использует инсулин в полной мере.

Ученые Кембриджского университета обнародовали результаты нового исследования, которое показывает, на сколько лет диабет II типа сокращает жизнь людей.

Например, если заболевание диагностируют в 30-летнем возрасте, продолжительность жизни уменьшается на 14 лет, а в 50 лет — на шесть.

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— Ранее сахарный диабет II типа считался болезнью, которая в основном поражает пожилых людей, но сегодня видим, что диагноз устанавливают гораздо раньше, — сказал профессор Эмануэле Ди Анджелантонио.

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Источник
Daily Express
Теги
Диабет Наукові дослідження
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