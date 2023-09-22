Согласно новому исследованию ученых, ультраобработанная пища и напитки с искусственными подсластителями могут вызывать депрессию.

И больше всего рискуют те, кто употребляет около 9 и более продуктов ежедневно. Речь идет о готовых супах, соусах, замороженной пицце, фастфуде (хот-доги, сосиски, картошка фри), а также кондитерских изделиях и напитках, которые содержат искусственные подсластители.

По результатам многочисленных исследований выяснилось, что такие продукты являются основной причиной ожирения, диабета, рака, сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний, которые приводят к преждевременной смерти.

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Исследование 2014 года выявило также, что те, кто предпочитал газированные напитки, кофе или чай с искусственными подсластителями, чаще страдали от депрессии.

Другое исследование, проведенное в 2022 году, продемонстрировало результаты, которые просто поражают.

Если более 20% ежедневных калорий поступает из ультраобработанных продуктов (например, картофеля фри и гамбургера с сыром), это плохо влияет на мозг, в результате чего на 28% ухудшаются когнитивные функции и нарушается микробиом кишечника.

— Это доказательство того, что микробы в кишечнике играют важную роль в метаболизме и производстве белков, которые действуют в мозге, — отметил соавтор исследования профессор Чан.

Ученые доказывают, что существует взаимосвязь между состоянием эмоционального здоровья и пищевыми привычками.