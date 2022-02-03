Биологи Института молекулярной биологии и генетики Университета Кумамото (Япония) вырастили в пробирке полную копию настоящей мышиной почки. Им удалось получить специфичную для почек трехмерную соединительную ткань из стволовых клеток, на основе которой они и сотворили орган.

Ранее исследователям из разных стран удавалось успешно выращивать из стволовых клеток два компонента почки: нефрон, играющий роль фильтра, и мочеточник, соединяющий почку с мочевым пузырем.

Доктор Рюиши Нишинакамура со своей командой смогли разработать метод индукции недостающего для формирования полностью искусственной почки элемента — стромы.

Строма — это соединительная ткань, которая уникальна для каждого органа и координирует его развитие и работу. Ученые объединили ее с выращенными нефроном и мочеточником. В результате удалось получить искусственную мышиную почку, состоящую из разветвленных канальцев. Она ничем не отличается от органической.

Исследователи уверены, что от выращивания человеческого органа их отделяет всего один шаг. Команда ученых уже умеет выращивать нефрон и мочеточник человеческой почки из индуцированных стволовых клеток человека. Им осталось только повторить свое достижение со стромой.

— Сейчас мы усердно работаем над созданием полностью функциональной человеческой почки. Мы надеемся использовать наши разработки для испытаний лекарств от различных заболеваний, а впоследствии и для трансплантации, — сказал доктор Нишинакамура.

Это может стать спасением для 750 млн человек по всему миру, страдающих от почечной недостаточности.

Украинские ученые использовали стволовые клетки при лечении больных с Covid-19, которые имели тяжелое поражение легких.

Наблюдения показывают, что при применении стволовых клеток в легких не образуется фиброзная ткань, пациенты выписываются из больницы раньше других с такими же симптомами. Это успех.

Источник: Nature, Science Daily