Команда американских ученых Университета Миссури выявила специфические мутации в вирусе оспы обезьян, которые способствуют быстрому распространению вируса, а также его уклонению от лекарств и вакцин.

— Проведя временной анализ, мы смогли увидеть, как вирус развивался с течением времени, и ключевым открытием стало то, что вирус теперь накапливает мутации именно там, где должны связываться лекарства и антитела из вакцин, — отмечает профессор Камлендра Сингх.

По его словам, вирус обзьяньей оспы, как и в случае с Covid-19, становится умнее, учится избегать воздействия лекарств или антител из иммунного ответа нашего организма и продолжает распространяться среди большего числа людей.

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Ученые отмечают, что геном ДНК обезьяньей оспы преобразуется почти в 200 белков. Это его своеобразная броня, необходимая для репликации, деления и адаптации.

Эти факторы, несомненно, способствуют повышению заразности вируса, поэтому первым шагом к решению проблемы является определение того, где конкретно она возникает, констатируют исследователи.

Сообщается, что оспа обезьян заразила более 77 тыс. человек в более чем 100 странах мира.