Ученые из Медицинской школы Икана на горе Синай в США в ходе исследования выяснили, что постоянный пропуск завтраков вредит иммунной системе и может повысить риск развития рака и сердечных заболеваний.

Исследователи провели два эксперимента на мышах. Первой группе грызунов давали сытный завтрак сразу после пробуждения, другой — только воду. При этом ученые собирали образцы крови животных сразу после пробуждения, а также через четыре и восемь часов.

Выяснилось, что у “голодных” животных наблюдалось резкое снижение числа моноцитов – белых кровяных клеток, играющих важную роль в борьбе со злокачественными опухолями, патогенами и воспалительными реакциями.

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Уже через четыре часа после пропущенной утреннего еды 90% моноцитов исчезли из кровотока мышей, а за восемь часов их почти не осталось.

Оказалось, что голод вызвал стрессовую реакцию мозга, что в свою очередь заставило моноциты переместиться в костный мозг, где они перешли в неактивное состояние. Одновременно с этим образование новых клеток замедлилось.

Через 24 часа, когда мышам снова предоставили доступ к корму, моноциты начали возвращаться в кровоток, но резкое увеличение их количества пошло организму только во вред: наблюдались признаки серьезного воспаления, что ослабило устойчивость к инфекционным болезням и повысило риск проблем с сердцем.

Ученые резюмировали: хотя голодание может иметь полезные последствия, следует учитывать все возможные риски и подготовиться к отрицательной реакции организма не только на период ограничения пищи, но и после него.

Источник: Immunity