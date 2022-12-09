Ученые Гарвардской школы общественного здравоохранения и Гарвардской медицинской школы в ходе нового исследования выяснили, что относительно молодые бывшие профессиональные футболисты больше подвержены заболеваниям, которые характерны для преклонного возраста.

По словам ученых, бывшие элитные спортсмены склонны к более раннему развитию, в частности, гипертонии и диабета, по сравнению с населением в целом. Кроме того, ресурсы здоровья этих спортсменов сократились почти на десятилетие.

Примечательно, что эффекты сохранялись даже после того, как исследователи учли индекс массы тела и расу — два мощных фактора риска изучаемых заболеваний.

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Сообщается, что исследователи опросили почти 3 тыс. бывших игроков Национальной футбольной лиги.

— Результаты должны служить тревожным звоночком для клиницистов, которые заботятся об этих людях. Они должны уделять пристальное внимание даже своим относительно молодым бывшим пациентам-спортсменам, — отметил старший исследователь Рэйчел Грэшоу.

По его словам, такая повышенная бдительность может привести к более ранней диагностике и более своевременному вмешательству для предотвращения или резкого замедления темпов развития возрастных заболеваний.