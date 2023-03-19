Команды ученых Университета Осло и Каролинского института в Стокгольме в ходе исследования выяснили, что регулярное употребление в пищу орехов и семян снижает уровень холестерина в крови и связанные с ним риски сердечных заболеваний.

По словам научного сотрудника Университета Осло и ведущего автора исследования Эрика Арнесена, если вы будете съедать горсть орехов каждый день, то есть около 30 граммов, риск сердечно-сосудистых заболеваний у вас снизится на 20–25%.

Арнесен подчеркивает, что миндаль, фисташки и грецкие орехи являются лучшими для снижения уровня холестерина.

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— Орехи благотворно влияют на уровень холестерина в крови, чтобы предотвратить накопление жира в артериях. Этот атеросклероз, как его называют, является одним из самых больших факторов риска сердечных приступов, — объяснил ученый.

При этом, по его словам, нет уверенности в том, что употребление орехов снижает риски инсульта и диабета II типа.

По словам ученых, несмотря на то, что орехи нельзя использовать для лечения высокого уровня холестерина, все же их эффект достаточно значителен в качестве профилактической меры среди населения в целом.