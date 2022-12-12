Команда ученых Калифорнийского университета в Мерседе в ходе научной работы обнаружила, что у людей в состоянии алкогольного опьянения, которые получают настолько серьезные травмы, что им требуется лечение в больнице, в пять раз увеличивается риск смерти в следующем году.

— Травмы — одна из самых непосредственных опасностей проблемного поведения в отношении употребления алкоголя, — отметила ведущий исследователь Сидра Голдман-Меллор.

По ее словам, на самом деле очень мало известно о том, что происходит с людьми, употребляющими алкоголь, после того, как они получили серьезную травму.

Сообщается, что, чтобы изучить это, Голдман-Меллор и ее коллеги проанализировали данные о 10 млн посещений отделений неотложной помощи жителями Калифорнии в возрасте 10 лет и старше с 2009 по 2012 годы. В момент получения травмы все они находились в состоянии алкогольного опьянения.

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Большинство (76,9%) этих травм были записаны как непреднамеренные, еще 13,2% — из-за нападения, 7,9% — из-за членовредительства и 2,1% — из-за неопределенного умысла.

В течение 12 месяцев после посещения больницы 13 175 из этих пациентов умерли. Исследователи определили, что это более чем в пять раз превышает показатель для остального населения Калифорнии, учитывая возраст, пол, расу и этническую принадлежность, которые являются сильными детерминантами риска смертности.

Голдман-Меллор говорит, что они были удивлены своими выводами.

— Травмы, связанные с алкогольными расстройствами, сами по себе являются проблемой общественного здравоохранения. Но теперь мы знаем, что они также связаны со значительно повышенным риском смерти, — говорит Голдман-Меллор.

И отмечает, что большинство людей, которые борются с алкогольной зависимостью, не получают необходимой им помощи.

По словам ученой, результаты исследования могут быть использованы для увеличения ресурсов для предоставления всем таким пациентам комплексной помощи, как в отношении употребления психоактивных веществ, так и в отношении общего состояния здоровья.